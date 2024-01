Stand: 19.01.2024 09:50 Uhr Hausbewohner hält Einbrecher fest, übergibt ihn der Polizei

Ein aufmerksamer Hausbewohner hat in Marl am Dümmer (Landkreis Diepholz) einen Einbrecher gestellt. Der Hausbewohner nahm nach Angaben der Polizei am Dienstagmorgen Geräusche wahr und entdeckte dann einen 18-jährigen Mann, der durch ein geöffnetes Fenster ins Haus einsteigen wollte. Der Bewohner stellte demnach den jungen Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Weil er die Beamten anschließend wüst beschimpfte, erwarten den Einbrecher jetzt mehrere Strafverfahren.

