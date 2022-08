Stand: 05.08.2022 09:23 Uhr Hausbrand in Hatten: Ursache wohl Defekt an Wohnmobil

Der Brand eines Einfamilienhauses in Hatten (Landkreis Oldenburg) ist offenbar durch einen technischen Defekt an einem neben dem Haus geparkten Wohnmobil ausgelöst worden. Davon geht die Polizei nach einer Untersuchung durch Brandexperten aus. Das Feuer war in der Nacht zu Donnerstag ausgebrochen. Das Einfamilienhaus gilt seitdem als einsturzgefährdet. Durch das Feuer wurden auch ein Carport und ein Auto zerstört. Der Schaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Ein 75 Jahre alter Bewohner des Hauses hatte einen lauten Knall gehört und den Brand entdeckt. Zusammen mit seiner 70 Jahre alten Frau konnte er das Haus unverletzt verlassen. Beide kamen vorsichtshalber ins Krankenhaus. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

VIDEO: Haus unbewohnbar nach Dachstuhlbrand in Hatten (1 Min)

