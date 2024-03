Stand: 21.03.2024 07:50 Uhr Hass im Netz: Polizei ermittelt gegen Mann aus Delmenhorst

Die Polizei ermittelt gegen einen Mann aus Delmenhorst, weil er Hassbotschaften im Internet verbreitet haben soll. Die Ermittler prüfen, ob sich der 41-Jährige mit Sprüchen auf der Plattform "X" (ehemals Twitter) strafbar gemacht hat. Nach Polizeiangaben geht es beispielsweise um Kommentare unter Links zur Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten oder auch unter einem Beitrag zum Bundeswirtschaftsminister. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann darin jeweils schwere Straftaten gebilligt, verherrlicht oder gerechtfertigt haben könnte. Die Beiträge seien über die Meldestelle "Hessen gegen Hetze" der Hessischen Landesregierung gemeldet worden. Auch in Niedersachsen gibt es in Göttingen eine solche Meldestelle, die Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet. Internet-User können in einem Portal mögliche strafbare Inhalte melden und finden Anleitungen zur Sicherung von Beweismitteln.

Weitere Informationen Hass und Hetze im Internet: Spezialermittler erhalten Verstärkung Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Göttingen soll personell aufgestockt werden. Sieben neue Stellen sind vorgesehen. (14.07.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.03.2024 | 07:30 Uhr