Stand: 03.01.2025 19:20 Uhr Statue "Krabbenpulerin" in Varel durch Feuerwerk beschädigt

Die Statue der "Krabbenpulerin" in Varel (Landkreis Friesland) ist in der Silvesternacht beschädigt worden. Laut Polizei ist der Schaden an den beiden Armen des städtischen Wahrzeichens durch Feuerwerkskörper entstanden. Demnach weist die rechte Armbeuge einen Riss auf, der linke Unterarm der Bronzestatue wurde komplett abgesprengt. Da der Arm vor Ort nicht gefunden wurde, geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter den abgesprengten Teil gestohlen haben, wie ein Sprecher dem NDR Niedersachsen sagte. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den noch unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer (04451) 92 30 zu melden. Die Stadtverwaltung zieht nach Angaben eines Mitarbeiters in Erwägung, eine Belohnung für Hinweise auszusetzen, die zur Festnahme der Verantwortlichen führen.

