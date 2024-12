Stand: 30.12.2024 15:28 Uhr Statue gestohlen: Gemeinde Bad Laer lobt Belohnung aus

Seit Anfang Dezember vermisst die Gemeinde Bad Laer (Landkreis Osnabrück) ihre Bronzestatue "Leineweber". Die 1,70 Meter große Skulptur wurde nach Angaben der Polizei gestohlen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, deuten erste Ermittlungen darauf hin, dass Unbekannte die Statue mit einem Anhänger abtransportiert haben. Auf einem Schotterweg in der Nähe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen fand die Polizei nach eigenen Angaben einen Anhänger mit deutlichen Schleifspuren. Der "Leineweber" sei vermutlich von dem Anhänger in ein anderes Fahrzeug umgelagert worden, heißt es von der Polizei. Sie nimmt unter der Telefonnummer (05401) 831 60 Hinweise entgegen. Die Gemeinde Bad Laer hat außerdem eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgeschrieben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min