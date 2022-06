Großfeuer auf Baltrum richtet rund 150.000 Euro Schaden an Stand: 29.06.2022 15:45 Uhr Ein Großbrand auf der kleinsten ostfriesischen Insel Baltrum (Landkreis Aurich) hat am Dienstagabend nach Schätzungen der Polizei einen Schaden von rund 150.000 Euro verursacht.

In Brand geraten war die Lagerhalle eines Bauhofes. Die Inselfeuerwehr rückte gegen 21.40 Uhr mit allen 35 Feuerwehrleuten der Insel und den drei Löschfahrzeugen zu dem Großfeuer aus. Die Rauchsäule war am Dienstagabend bis aufs Festland zu sehen. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt.

VIDEO: Große Rauchwolke durch Feuer auf Baltrum (1 Min)

Brände dieser Größenordnung sind auf Baltrum selten

Nach Angaben der Feuerwehr war es eines der größten Feuer, das in den vergangenen Jahrzehnten auf der Insel ausgebrochen ist. "Es kommt nicht oft vor, dass wir so einen Brand haben", sagte Gemeindebrandmeister Alexander Gutbier-Wach am Mittwoch. "Der letzte große Brand war 1998."

