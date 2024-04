Großeinsatz: Acht Menschen bei Feuer in Wiesmoor verletzt Stand: 13.04.2024 19:32 Uhr In einem ehemaligen Hotel in Wiesmoor (Landkreis Aurich) ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Acht Menschen wurden leicht verletzt.

Sie hatten den Angaben zufolge zu viel Rauchgas eingeatmet. Etwa 20 Menschen konnten sich selbst ins Freie retten. Der Brand in dem Mehrparteienhaus an der Hauptstraße war laut Polizei gegen 11.30 Uhr gemeldet worden. In dem ehemaligen Hotel sind nach NDR Informationen auch Geflüchtete untergebracht. Ausgebrochen war das Feuer laut Polizei im Dachgeschoss, von wo es sich über andere Räume ausgebreitet habe.

Mehr als 200 Feuerwehrleute im Einsatz

Das Feuer sei am späten Samstagnachmittag unter Kontrolle gewesen, teilte die Polizei mit. Rund 200 Feuerwehrleute waren vor Ort im Einsatz. Die Hauptstraße in Wiesmoor war aufgrund des Brandes und der Löscharbeiten auch noch am Abend in beide Richtungen gesperrt.

Polizei schätzt Schaden auf eine halbe Million Euro

Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer in einer Wohnung ausgebrochen ist. Das Haus ist demnach nicht mehr bewohnbar und die dort lebenden Menschen sind in unterschiedlichen Unterkünften der Stadt sowie bei Angehörigen und Bekannten untergekommen. Die Ermittler schätzen den Schaden auf mindestens 500.000 Euro.

