Gin, Whisky und Co.: Diebe stehlen 200 Flaschen Alkohol aus Disco Stand: 22.01.2024 11:56 Uhr Unbekannte Täter haben mehr als 200 Flaschen Gin, Whisky und anderer Spirituosen aus einer Diskothek in Bremen gestohlen. Laut Polizei waren diese für eine Kohlfahrt vorgesehen.

Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht zu Samstag im Stadtteil Hemelingen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Diebe drangen demnach in das Lokal ein und bedienten sich an dort gelagerten hochprozentigen Getränken. Die Polizei geht davon aus, dass ein Fahrzeug für den Abtransport der Flaschen verwendet wurde. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 entgegen.

Nach Alkohol-Diebstahl: Lob für Disco-Inhaber

Beeindruckt zeigte sich ein Polizeisprecher vom Engagement des Inhabers der Disco: Trotz des Diebstahls habe dieser eine für Samstagabend geplante traditionelle Kohlfahrt steigen lassen können. Der Mann habe sich angesichts des "Verlustes des Vorrates nicht entmutigen" lassen, so der Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min