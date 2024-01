Stand: 05.01.2024 09:32 Uhr Getötete Jugendliche in Barenburg: 43-Jähriger wird angeklagt

Nach dem gewaltsamen Tod einer Jugendlichen hat die Staatsanwaltschaft Verden Anklage gegen einen 43-Jährigen erhoben. Der Mann hatte gestanden, die 17-Jährige getötet zu haben, deren Leiche am 10. September in einem Straßengraben in Barenburg im Landkreis Diepholz gefunden worden war. Dem Angeklagten werden ein vollendeter Mord sowie zwei versuchte Morde vorgeworfen: Einige Tage nach dem tödlichen Angriff soll er vor einem Fast-Food-Restaurant in Sulingen (ebenfalls Landkreis Diepholz) eine 30-Jährige mit einem Messer verletzt haben und - wie jetzt bekannt wurde - bei seiner Flucht mit dem Auto auf eine 18-Jährige zugefahren sein. Die 18-jährige Joggerin stürzte und zog sich Brüche zu. Zunächst hatte die "Nordsee-Zeitung" berichtet. Wann der Prozess beginnt, steht einer Gerichtssprecherin zufolge noch nicht fest.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min