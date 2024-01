Gesunkene Segeljacht wird aus Oldenburger Hafen gehoben Stand: 18.01.2024 18:49 Uhr Die Segeljacht, die am vergangenen Sonntag im Oldenburger Hafen untergegangen ist, soll am Freitag wieder an die Wasseroberfläche gehoben werden. Dabei sollen spezielle Luftsäcke helfen.

Taucher sollen das Wrack unter Wasser an den Hebekissen befestigen. Laut eines Stadtsprechers soll das Boot anschließend etwa einen Kilometer flussabwärts Richtung Hafenanlage geschleppt und dort von einem Kran aus dem Wasser gehoben werden. Erst dann könne untersucht werden, warum die Segeljacht am vergangenen Sonntag unterging, sagte der Sprecher dem NDR Niedersachsen. Die Bergung soll gegen 7 Uhr beginnen und bis in den späten Nachmittag hinein andauern.

Auch in Wilhelmshaven ist eine Jacht gesunken

Von dem knapp elf Meter langen und mehr als drei Meter breiten Boot ragten nur doch die Masten aus dem Wasser. Weil Kraftstoff auslief, legte die Feuerwehr Sperren im Hafen. Auch in Wilhelmshaven war am Sonntag eine Jacht gesunken. Diese soll ebenfalls bald geborgen werden. Die Wasserschutzpolizei vermutet, dass durch die schwankenden Temperaturen der vergangenen Tage Material an den beiden Jachten undicht geworden ist.

