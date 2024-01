Wegen Minusgraden? Zwei Jachten gehen unter - am selben Morgen Stand: 18.01.2024 08:45 Uhr Gleich zwei Segeljachten sind am Sonntagmorgen in Niedersachsen untergegangen. Eine sank in Oldenburg, die andere in Wilhelmshaven. Grund dafür könnten die schwankenden Temperaturen gewesen sein.

Eine fast elf Meter lange und mehr als drei Meter breite Segeljacht sank im Oldenburger Hafen am Stau. Nur der Mast schaute noch aus dem Wasser heraus. Weil Kraftstoff auslief, legte die Feuerwehr Sperren im Hafen. Das Schiff zu bergen werde nicht einfach, weil kaum Platz an der Flanier-Meile sei, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei.

Taucher suchen gesunkene Jacht nach Personen ab

Im Hafen von Wilhelmshaven ging am Sonntag ebenfalls eine Segeljacht unter. Da unklar war, ob sich noch Personen an Bord befinden, suchten Taucher in Höhe der Wiesbadenbrücke das gesunkene Boot ab. Es befanden sich jedoch keine Menschen in der Kajüte. Betriebsstoffe traten nicht aus. Auch dieses Boot muss nun geborgen werden.

Schwankende Temperaturen als mögliche Ursache

Dass die beiden Boote gesunken sind, könnte am frostigen Wetter liegen. Das vermutet zumindest die Wasserschutzpolizei. Die schwankenden Temperaturen der vergangenen Tage könnten demnach dafür gesorgt haben, dass Material undicht geworden ist. Das könne aber erst geklärt werden, wenn die Segeljachten geborgen werden. In Oldenburg soll das bis Freitag passieren. Dort ist noch nicht ganz klar, wie die Jacht geborgen werden soll - ob mit einem Seebagger, Luftkissen oder einem Kran, heißt es von der Stadt. Auch in Wilhelmshaven ist die Segeljacht noch nicht geborgen, nach Angaben des Steg-Eigentümers hatte das Boot dort ohne Erlaubnis gelegen. Der Eigentümer habe den Bootsbesitzer nun aufgefordert, sich so schnell wie möglich um die Bergung zu kümmern.

