Gesunkene Segeljacht: Bergungsarbeiten in Oldenburg dauern an Stand: 19.01.2024 22:31 Uhr Die Segeljacht, die am Sonntag im Oldenburger Hafen untergegangen ist, ist zurück an der Wasseroberfläche. Dabei helfen spezielle Luftsäcke. Die Bergungsarbeiten werden am Samstagmorgen fortgesetzt.

Das Leck sei bisher noch nicht gesichert worden. Erst wenn das geschehen sei, könne das Boot geborgen werden, sagte Bergungsleiter Stephan Müller dem NDR Niedersachsen am Freitagabend. Das Boot wird nach seinen Angaben über Nacht gesichert.

Hebekissen wurden unter dem Boot befestigt

Taucher sind am Vormittag in das rund vier Meter tiefe Hafenbecken getaucht. Unter Wasser haben sie Gurte unter das Boot gelegt, an denen zwei große Hebekissen befestigt wurden. Laut Stephan Müller wurden diese Kissen mit Luft gefüllt, um das rund zehn Tonnen schwere Segelboot an die Wasseroberfläche zu ziehen. Pumpen sollen das Wasser aus dem Wrack pumpen, sobald das Leck abgedichtet ist. Der Bergungsleiter hofft, dass dadurch die Jacht wieder von allein über Wasser schwimmt.

Ursache für Untergang weiter unklar

Möglicherweise könne dann auch die Ursache ermittelt werden, warum die Jacht vergangenen Sonntag gesunken ist. Ein kleines Loch könnte das Bergungsunternehmen direkt im Hafen provisorisch schließen. Wenn das nicht funktioniert, könnte das Segelboot rund einen Kilometer flussabwärts Richtung Hafenanlage geschleppt werden und dort von einem Kran aus dem Wasser gehoben werden.

Auch in Wilhelmshaven ist eine Jacht gesunken

Von dem knapp elf Meter langen und mehr als drei Meter breiten Boot ragten nach dem Untergang nur doch die Masten aus dem Wasser. Weil Kraftstoff auslief, legte die Feuerwehr Sperren im Hafen. Auch in Wilhelmshaven war am Sonntag eine Jacht gesunken. Diese ist inzwischen aber geborgen worden, bestätigte die Wasserschutzpolizei dem NDR Niedersachsen. Die Beamten vermuten, dass durch die schwankenden Temperaturen der vergangenen Tage Material an den beiden Jachten undicht geworden ist.

Weitere Informationen Wegen Minusgraden? Zwei Jachten gehen unter - am selben Morgen In Oldenburg sank eine Jacht, in Wilhelmshaven eine weitere. Die Wasserschutzpolizei hat eine Vermutung zur Ursache. (14.01.2024) mehr

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.01.2024 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt