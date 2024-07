Stand: 17.07.2024 09:45 Uhr Geldbörse in Frankreich futsch: Polizei Wilhelmshaven hilft

Ein Wilhelmshavener hat auf dem Weg nach Spanien seine Geldbörse auf einem Parkplatz in Frankreich verloren, teilte die Polizei mit. Seine Frau meldete den Verlust der Polizei in Wilhelmshaven. Kurze Zeit später habe eine zweite Frau bei der Polizei angerufen. Sie berichtete, dass ihre Eltern mit dem Wohnmobil in Richtung Spanien unterwegs seien und in Frankreich auf einem Parkplatz die Geldbörse gefunden hätten. Die Polizei in Wilhelmshaven fand schnell heraus, dass es sich um die gleiche Geldbörse handelte und vermittelte den Kontakt zwischen den Urlaubern in Frankreich. Eine Stunde später habe sich die Frau erneut gemeldet. Ihre Eltern hätten sich mit dem Ehepaar getroffen und die Geldbörse übergeben. Die Urlaubspaare sind nur etwa 20 Minuten voneinander entfernt gewesen, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.07.2024 | 09:30 Uhr