Ehrlicher Finder gibt 16.400 Euro bei Lübecker Polizei ab

Ein 55-jähriger Mann hat am Sonntagabend in Lübeck 16.400 Euro Bargeld gefunden und bei der Polizei abgegeben. Der Mann hatte eine Handtasche in der Nähe einer Schule entdeckt. Nur eine Stunde später erschien der Besitzer - ein Lehrer aus dem Ausland - auf dem Revier. Das Geld war für einen Schulausflug zu den Handball Days in Lübeck geplant. Der Finder verzichtete auf einen Finderlohn.

