Stand: 28.10.2023 09:45 Uhr Geldautomat im Landkreis Vechta gesprengt - Feuer bricht aus

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag einen Geldautomaten im Landkreis Vechta gesprengt. Der Automat, der an der Fassade einer ehemaligen Bankfiliale in Lohne angebracht war, geriet in Brand. Laut Polizei hatte ein Anwohner gegen 2.30 Uhr die Sprengung gehört und den Notruf gewählt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten entkamen die Täter in einem dunklen Auto in Richtung der Ortsmitte Mühlen. Das Ausmaß der Schäden sei noch unbekannt, teilte die Polizei mit - der Schaden am Gebäude sei jedoch hoch. Ob Geld erbeutet wurde, war zunächst ebenfalls unklar.

Karte: Hier gab es 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

