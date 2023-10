Stand: 23.10.2023 11:08 Uhr Geldautomat in Pavillon gesprengt - Maskierte flüchten im Auto

In Landesbergen (Landkreis Nienburg) ist am frühen Montagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Die Polizei geht von drei maskierten Tätern aus, die in einem dunklen Auto in Richtung Süden flüchteten. Ob sie Bargeld erbeuten konnten, war zunächst nicht klar. An dem Automaten und an einem Pavillon, in dem das Gerät neben einem Discounter-Markt untergebracht war, sei erheblicher Schaden entstanden, teilten die Ermittler mit.

Karte: Hier gab es 2023 Geldautomatensprengungen oder Versuche

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.10.2023 | 06:30 Uhr