Geldautomat gesprengt: Täter auf der Flucht

Stand: 31.03.2023 08:03 Uhr

Unbekannte haben am frühen Morgen einen Geldautomaten in Oldenburg-Osternburg gesprengt. Bei der Fahndung stellte die Polizei in Großenkneten das mutmaßliche Fluchtfahrzeug fest.