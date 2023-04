Stand: 17.04.2023 17:16 Uhr Gefahrgut-Einsatz: Lkw verliert Salzsäure-Gemisch in Westerstede

Der Fahrer eines Gefahrgut-Transporters hat am Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Autohofs in Westerstede (Landkreis Ammerland) bemerkt, dass eine Flüssigkeit aus dem Anhänger seines Lkw austritt. Da der Anhänger mit 120 Kanistern eines Salzsäure-Gemischs beladen war, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot von 100 Einsatzkräften an, ein Teil von ihnen in Schutzanzügen. Die Feuerwehr stellte fest, dass lediglich einer der Kanister, die mit jeweils 20 Litern Salzsäure beladen waren, ein Leck aufwies, aus dem die Flüssigkeit austrat. Ein hervorstehender Nagel hatte das Loch nach Angaben der Polizei verursacht. Die Feuerwehr entlud den Anhänger des Lkw, reinigte die Ladefläche und den Parkplatz. Der Lkw-Fahrer konnte anschließend weiterfahren. Die Polizei prüft nun, ob gegen das Gefahrgutrecht verstoßen wurde.

VIDEO: Gefahrgut-Einsatz: Salzsäure-Gemisch läuft aus Lkw aus (1 Min)

