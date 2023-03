Stand: 27.03.2023 21:44 Uhr Gasanlage eines Autos explodiert während der Fahrt

In Aurich ist am Montagnachmittag während der Fahrt die Gasanlage eines Autos explodiert. Der 57-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei das Gas im Auto verpufft, Scherben der Fensterscheiben seien meterweit durch die Luft geflogen. Der Fahrer wurde mit leichten Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu der Verpuffung kommen konnte, ist unklar. Die Polizei ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.03.2023 | 06:30 Uhr