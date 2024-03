Stand: 08.03.2024 16:44 Uhr Verden bekommt neues Zentrum für Opfer häuslicher Gewalt

Die Stadt Verden (Aller) bekommt ein Beratungs- und Gewaltschutzzentrum. Am Freitag erfolgte die offizielle Grundsteinlegung für den Neubau. In dem geplanten Zentrum sollen künftig das Frauenhaus sowie Beratungs- und Interventionsstellen unter einem Dach arbeiten. In der Region stelle es eine wichtige Ergänzung dar, sagte Sozial-Staatssekretärin Christine Arbogast (SPD) am Freitag. Nach ihren Angaben gibt es aktuell in Niedersachsen 46 Frauenhäuser, 47 Gewaltberatungsstellen und 29 Beratungs- und Interventionsstellen. Das neue Zentrum in Verden, in dem unter anderem separate Wohneinheiten als Rückzugsmöglichkeiten für traumatisierte Frauen und Kinder vorgesehen sind, soll nächstes Jahr bezugsfertig sein. An den Baukosten beteiligt sich der Bund den Angaben zufolge mit 2,6 Millionen Euro. Vom Trägerverein kommen 786.000 Euro, vom Landkreis Verden 700.000 Euro sowie vom Land 200.000 Euro.

