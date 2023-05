Stand: 22.05.2023 10:39 Uhr Fünf Jugendliche überfallen 14-Jährigen - und rauben seine Schuhe

Fünf Jugendliche haben in der Nacht zu Sonntag einen 14-Jährigen überfallen und beraubt. Nach Angaben der Polizei spielte sich das Geschehen in der Oldenburger Innenstadt ab. Die Angreifer sprachen den 14-Jährigen an. Dann durchsuchten sie ihn gegen seinen Willen nach Wertsachen. Da sie kein Diebesgut fanden, stahlen sie ihm seine Markenschuhe im Neuwert von rund 450 Euro. Dabei hielt ihn einer der mutmaßlichen Täter fest. Ein anderer Angreifer zog dem Opfer die Sneaker aus und nahm sie an sich. Danach entfernte sich die Gruppe.

