Stand: 25.09.2024 07:26 Uhr Frontalzusammenstoß: Schwerer Unfall im Ammerland

In Westerholtsfelde (Landkreis Ammerland) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 56jährige Autofahrerin aus Leer am späten Dienstagnachmittag auf der Westerholtsfelder Straße in Richtung Westerholtsfelde unterwegs. Sie überholte demnach einen LKW und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto. Dabei kam es zu dem Frontalzusammenstoß. Die Frau und der Fahrer des anderen PKW, ein 85jährigen Ammerländer, mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

