Friesenjung Otto Waalkes eröffnet neues Festspielhaus in Emden Stand: 17.04.2024 09:35 Uhr Bei der Wiedereröffnung des Festspielhauses am Wall in Emden ist er dabei: der Emder Ehrenbürger Otto Waalkes. Auf dem Programm zur Eröffnung stehen Konzerte, Tanzshows und Filmvorstellungen.

Am Freitag öffnet das Festspielhaus am Wall in Emden, ehemals das Neue Theater wieder seine Tore. Jahrelang wurde das Gebäude saniert und umgebaut. Zur Eröffnung wird Komiker Otto Waalkes als Taufpate des Festspielhauses auftreten. Auf dem Programm stehen zudem der Pianist Matthias Kirschnereit, eine Show der Tanzschule Astrid Löschen und eine Liveband. Moderator der Veranstaltung ist Ludger Abeln. "Mit einem vielseitigen und abwechslungsreichen Programm beginnt die neue Ära des ehemaligen Neuen Theaters", heißt es stolz von der Stadt Emden.

Umbau wurde teurer als geplant

Die Fertigstellung des Umbaus vom Neuen Theater zum Festspielhaus verzögerte sich durch die Coronapandemie. Außerdem stiegen dabei die Kosten 4,7 auf 5,8 Millionen Euro. Kultur kostet eben Geld. Immerhin: Die Tickets für die Eröffnung am Freitag sind bereits ausverkauft.

Ehrenbürger Otto Waalkes

Otto Waalkes wurde von der Stadt Emden 2018 zum Ehrenbürger ernannt. Als einer der bekanntesten Söhne der Stadt sei Otto als Botschafter für Emden und Ostfriesland unterwegs, hieß es damals von der Stadt. Der Komiker sei der beste Werbeträger Emdens, durch ihn sei die Stadt seit Jahrzehnten in aller Munde. Otto ist der siebte Ehrenbürger Emdens.

Schlagwörter zu diesem Artikel Theater Tanz