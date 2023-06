"Friesenjung": Otto Waalkes stürmt Charts mit 30 Jahre altem Song Stand: 05.06.2023 16:47 Uhr Ein 30 Jahre alter Klassiker von Otto Waalkes sorgt für Furore: "Friesenjung" stürmt die Charts. Zwei junge Rapper, Social Media und Live-Auftritte spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Der niederländische Rapper Joost und der Berliner Rapper Ski Aggu haben sich den Otto-Hit aus dem Jahr 1993 geschnappt, zu einer Techno-Version umgebaut und eigene Textpassagen eingefügt. Den mittlerweile 74 Jahre alten Komiker hat das offensichtlich schwer begeistert: Gemeinsam mit beiden Rappern ist nicht nur ein gemeinsames Musikvideo entstanden - am vergangenen Samstag folgte ein Live-Auftritt von Otto Waalkes beim Konzert der beiden in Hamburg. Ein entsprechendes Video ging auf TikTok viral und wurde innerhalb von 24 Stunden über eine Million Mal aufgerufen.

Cover vom Otto-Cover stürmt die Charts

Und nicht nur dort sorgt der Song für Aufsehen: Beim Musikstreaming-Anbieter "Spotify" wurde die neue "Friesenjung"-Version am Montag auf Platz 1 geführt, in den am Freitag veröffentlichten deutschen Singlecharts erreichte der Song, den Otto in den 1990er-Jahren von Sting ("Englishman in New York") gecovert hat, Platz 3. Der Hype könnte weitergehen: Mehrere Videos von weiteren gemeinsamen Auftritten wurden mittlerweile in den sozialen Medien veröffentlicht.

"Holdrio Ski Aggu & Joost, ihr habt meine Erlaubnis"

Dem Erfolg geht ein längeres Werben von Joost und Ski Aggu voraus. Beide Rapper hatten laut Medienberichten schon ab Mitte Mai kurze Clips ihrer "Friesenjung"-Version bei TikTok veröffentlicht - und eine Kampagne gestartet: Denn um den Song offiziell veröffentlichen zu können, brauchten sie die Zustimmung von Otto Waalkes - denn dem vielleicht bekanntesten Ostfriesen gehören daran die Rechte. Die beide Rapper warben darum öffentlich - über die sozialen Medien forderten sie Unterstützung. Mit Erfolg: Otto Waalkes gab ihnen grünes Licht - öffentlich auf TikTok. "Holdrio Ski Aggu & Joost, ihr habt meine Erlaubnis", postete der Komiker dort.

