Fridays for Future: Globaler und europaweiter Klimastreik Stand: 17.04.2024 16:11 Uhr Die internationale Klimabewegung Fridays for Future ruft für morgen zu Demonstrationen auf - auch in Niedersachsen sind Aktionen geplant.

Am globalen Klimastreik am Freitag, den 19. April, beteiligen sich unter anderem die Ortsgruppen in Göttingen und Oldenburg. Sie demonstrieren für Klimagerechtigkeit und fordern die Industrienationen des globalen Nordens dazu auf, Verantwortung für die verursachten Schäden zu übernehmen.

Aufruf zum Klimastreik vor der Europawahl 2024

Für Freitag, den 31. Mai, ruft Fridays for Future Deutschland außerdem zu einem Klimastreik anlässlich der Europawahl am 9. Juni auf. Auch zu diesem Anlass werden in mehreren Städten in Niedersachsen wieder Aktionen erwartet. Mit Verweis auf den "Bericht zur Bewertung des Klimarisikos" der Europäischen Umweltagentur betont der Dachverband, wie wichtig die europäische Politik für die Entwicklung der Klimakrise ist.

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik Klimaschutz