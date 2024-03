Stand: 16.03.2024 16:17 Uhr Frau in Lebensgefahr - Schaulustige behindern Rettungskräfte

Hinter der Stadthalle in Verden haben zwei Polizisten am Freitagnachmittag eine bewusstlose Frau aufgefunden. Nach Angaben der Polizei musste die Frau reanimiert werden. Die Polizisten begannen mit der Wiederbelebung, herbeigerufene Sanitäter und eine Notarztwagen-Besatzung übernahmen anschließend. Den Angaben zufolge konnte die Frau stabilisiert und ins Krankenhaus gebracht werden, schwebte am Samstag aber weiter in Lebensgefahr. Wie die Polizei weiter mitteilte, störten Schaulustige die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit. Umstehende Personen machten demnach Videoaufnahmen der Sanitäter. Ein Mann habe die Retter "mit verbalen Äußerungen" massiv behindert. Weitere Polizisten wurden angefordert, um die Rettung der Frau abzusichern und einen Sichtschutz aufzubauen.

