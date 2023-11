Stand: 10.11.2023 06:31 Uhr Frau in Cloppenburg gewaltsam getötet, Verdächtiger auch tot

Eine Frau ist in Cloppenburg gewaltsam zu Tode gekommen. Die Polizei fand ihre Leiche bei einem Einsatz am Mittwoch, wie die Beamten am Donnerstag auf Nachfrage des NDR Niedersachsen bestätigten. Daraufhin leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein, in Zuge dessen sie eine weitere Person in einer Halle entdeckte, die sich den Angaben zufolge das Leben genommen hatte. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Oldenburg sagte, handelt es sich bei dieser Person um den Tatverdächtigen. Details zur Tat und den beiden Toten gaben Polizei und Staatsanwaltschaft bisher nicht bekannt.

Weitere Informationen Euch geht es schlecht? Hier findet ihr Hilfe! Ihr habt Probleme und möchtet mit jemandem darüber sprechen? Oder jemand in eurem Umfeld scheint psychische Probleme zu haben?

