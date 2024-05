Stand: 24.05.2024 13:03 Uhr Frau im eigenen Haus in Berne überfallen und ausgeraubt

Zwei maskierte Personen haben am Donnerstagmorgen um 2.30 Uhr eine älteren Frau in Berne (Landkreis Wesermarsch) in ihrem Haus überfallen. Die Täter drohten der Frau mit Gewalt, wie die Polizei berichtet. Während ein Mann die Frau in einem Raum festgehalten habe, habe eine Frau das Haus nach Wertsachen durchsucht. Beide flüchteten dann nach Angaben der Polizei mit erbeutetem Schmuck. Nachbarn riefen die Polizei. Die bestohlene Frau war verängstigt, aber unverletzt. Möglicherweise sind die Diebe bereits am Mittwoch in der Nähe des Tatorts gewesen. Anwohnern sei ein schwarzer Wagen aufgefallen und eine etwa 40 Jahre alte Frau mit auffällig hervorstehenden Augen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer (04401) 935-0 zu melden.

