Stand: 08.06.2022 07:18 Uhr Frachterstau: Auf der Nordsee warten ein Dutzend große Schiffe

Staus in der Containerschifffahrt haben erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie die Nordsee erreicht. Vor den Häfen Deutschlands, der Niederlande und Belgiens stecken gegenwärtig knapp zwei Prozent der globalen Frachtkapazität fest und können weder be- noch entladen werden. Diese Zahlen hat das Kieler Institut für Weltwirtschaft genannt. In der Deutschen Bucht warten demnach ein Dutzend große Containerschiffe mit einer Gesamtkapazität von etwa 150.000 Standardcontainern auf das Anlaufen in Hamburg oder Bremerhaven.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Baerbock entwickelt Grippesymptome Die Außenministerin war gestern in Pakistan positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr Corona in Niedersachsen: Aktuelle Zahlen und Hintergründe Wie viele Neuinfektionen gibt es? Wie ist die Lage in den Kliniken? Wie hoch ist die Impfquote? Welche Regeln gelten? mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.06.2022 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Infektion Globalisierung Coronavirus