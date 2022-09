Fosen Yard Werft in Emden: Insolvenzverfahren wird eröffnet Stand: 01.09.2022 10:13 Uhr Das Auricher Amtsgericht eröffnet heute das Insolvenzverfahren für die Fosen Yard Werft. Es ist die fünfte Insolvenz der ehemaligen Emder Nordseewerke. 75 Beschäftigte verlieren ihren Job.

Die Fosen Yard Werft hatte gestern ihren Betrieb eingestellt. Die Mitarbeitenden sprechen von einer Katastrophe. Sie hatten bis zuletzt gehofft, dass ein Investor die in Schieflage geratene Werft übernimmt. Einen ernsthaften Interessenten gab es auch, es sollen sogar Aufträge zum Bau neuer Schiffe in Sicht gewesen sein. Am Ende aber lief die Zeit für Verhandlungen aus.

VIDEO: Emden: Werft Fosen Yard insolvent - Investor gesucht (02.06.2022) (4 Min)

Keine Zeit zur Gründung einer Transfergesellschaft

Auch die Gründung einer Transfergesellschaft zur Weiterqualifikation der Beschäftigten war nicht mehr möglich. "Das sind super Facharbeiter", sagte Thomas Preuß, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall in Emden. Er und der Insolvenzverwalter sind sich sicher, dass die Mitarbeitenden schnell einen neuen Arbeitsplatz auf einer der Nachbarwerften finden werden. Enttäuscht äußert sich die Gewerkschaft darüber, dass Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) der Werft nicht helfen konnte.

Investor hat weiter Interesse an Grundstück

Gescheitert ist die Übernahme durch den Investor am Grundstück. Das gehört einem Unternehmen aus dem Saarland und mit dem hatte der Investor über den Kauf verhandelt. Der Investor hatte Pläne, die Werft umzubauen, weshalb zum ersten Mal seit Jahrzehnten auf dem Grundstück hätte gebaut werden müssen. Doch unklar ist, welche Altlasten im Boden liegen. Die Kosten für eine mögliche Sanierung wollte bislang niemand übernehmen. Am Montag wollen sich Vertreter des niedersächsischen Umweltministeriums auf der Werft einen Eindruck verschaffen. Wenn geklärt ist, wer die potenziellen Altlasten im Boden beseitigt, könnte der Investor die Werft übernehmen. Interesse dafür besteht noch.

Fosen Yard lieferte Bauteile für Lachsfarm

Die Fosen Yard Werft ist ein Nachfolgeunternehmen der Nordseewerke und gehört zur Fosen Gruppe aus Norwegen. Der Schiffsbauer hatte die Werft nach einer Insolvenzanmeldung 2019 übernommen. Fosen Yard machte sich im vergangenen Jahr mit dem Bau von großen Bauteilen für Hochsee-Lachsfarmen einen Namen.

Weitere Informationen Werft Fosen Yard kämpft weiter ums Überleben In einer Woche läuft das Insolvenzgeld aus. Das könnte das Aus für Fosen bedeuten. Rettet ein Investor die Werft? (25.08.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.09.2022 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schiffbau