Stand: 17.05.2023 12:14 Uhr Fliegende Hollywoodschaukel verletzt 76-jährigen Passanten

Ein 76-jähriger Mann ist in Rotenburg auf dem Gehweg von einer herabfallenden Hollywoodschaukel getroffen und am Kopf verletzt worden. Laut Polizei hatte eine Windböe die Schaukel auf einem Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses erfasst und in die Luft geschleudert. Die Hollywoodschaukel stürzte anschließend auf den darunter liegenden Gehweg. Dort traf sie den 76-jährigen Passanten am Kopf. Auch eine Frau wurde von der Schaukel getroffen. Sie blieb aber unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.05.2023 | 13:30 Uhr