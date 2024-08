Stand: 14.08.2024 13:52 Uhr Fischer bangen um ihre Existenz - "Zukunftspakt" unterzeichnet

Ein Bündnis aus Politik, Fischerei, Wirtschaft und Tourismus will die Fischerei an der niedersächsischen und schleswig-holsteinischen Küste nachhaltig sichern. Dazu unterzeichneten Vertreter am Dienstag in Cuxhaven einen entsprechenden Zukunftspakt". Hintergrund sind Pläne der EU, die Fischerei mit Netzen, die den Meeresboden berühren, in Schutzgebieten bis spätestens 2030 zu verbieten. Dies könnte das Aus für die Küstenfischerei in der Nordsee bedeuten, befürchten die Unterzeichner. Das Bündnis fordert den Erhalt von Fanggebieten und Fangmöglichkeiten, zum Beispiel für Krabbenfischer. Außerdem sollen alternative Fangtechniken erforscht werden. Zudem wollen die Unterzeichner einen Fischereifonds einrichten. Damit könnten Schiffe modernisiert, Hafeninfrastrukturen und auch regionale Krabbenzentren gefördert werden.

