Stand: 19.05.2025 12:35 Uhr Bremen: Feuerwehr rettet entkräftetes Pferd aus Graben

Die Feuerwehr hat in Bremen ein Pferd aus einem Graben gerettet. Wie ein Sprecher am Montag mitteilte, hatten Zeugen das entkräftete Tier am Sonntag gesehen und den Notruf gewählt. Es lag in einem mit Wasser gefüllten graben gefunden worden. Ein hinzugerufener Tierarzt betäubte das Pferd zunächst. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten es anschließend mit Schlingen und Gurten. "Mithilfe eines Teleskop-Laders von einem Landwirt konnte das Pferd dann vorsichtig die Böschung hochgezogen werden", so der Sprecher. Als der Einsatz beendet war, wurde das Tier in die Obhut des Pferde-Besitzers und des Tierarztes übergeben.

