Stand: 19.05.2025 09:44 Uhr Mit dem Motorrad gestürzt: 57-Jährige schwer verletzt

In Achim (Landkreis Verden) ist am Sonntag eine Motorradfahrerin verunglückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die 57-Jährige am Nachmittag mit ihrem Motorrad unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abkam. Sie fuhr laut Polizeiangaben noch einige Meter über den Geh- und Radweg und stürzte dann mit ihrem Fahrzeug in ein angrenzendes Feld. Dabei wurde sie schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

