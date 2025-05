Stand: 19.05.2025 09:54 Uhr Delmenhorst: Wohnmobil brennt, Gasflaschen explodieren

Auf dem Gelände eines Autohauses in Delmenhorst sind ein Wohnmobil und ein Lkw verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Sonntagabend in dem Wohnmobil ausgebrochen. Weil in dem Fahrzeug mehrere Gasflaschen lagerten, habe es mehrmals laut geknallt, so die Polizei. Die Flammen seien dann auf den Lkw übergesprungen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, beide Fahrzeuge wurden aber komplett zerstört. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Auch zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.05.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Delmenhorst