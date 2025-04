Stand: 17.04.2025 17:46 Uhr Feuerschiff "Elbe 1" kehrt am Ostersonntag nach Cuxhaven zurück

Das Feuerschiff "Elbe 1" soll am Ostersonntag nach einer Generalüberholung zurück nach Cuxhaven kehren. Sechs Monate wurde das Schiff in der Volkswerft Stralsund für 2,5 Millionen Euro restauriert. Am Sonntag wird es mit einer Schiffsparade und einem Seefernaufklärer der Nordholzer Marineflieger in der Luft in Cuxhaven empfangen. Um 14 Uhr startet nach Informationen des NDR der Verband aus sieben Schiffen zum Liegeplatz des Feuerschiffs, der "Alten Liebe". Dort wartet der Cuxhavener Shanty Chor. Schiffsbesichtigungen sind allerdings vorerst nicht möglich: Nach dem sechsmonatigen Werftaufenthalt muss der Feuerschiff-Verein erstmal "Klar Schiff" machen. Die erste Gästefahrt soll am 11. Juni nach Wismar führen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt Schiffbau