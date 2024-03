Stand: 26.03.2024 16:27 Uhr Cuxhaven: Feuerschiff "Elbe 1" wird wieder flottgemacht

Das Feuerschiff "Elbe 1" kann mit Millionenaufwand umfassend saniert werden. Neben dem Förderbescheid des Bundes über 2,135 Millionen Euro beteiligt sich die Stadt Cuxhaven mit 400.000 Euro. Das teilte die Stadt mit. Erforderlich seien Reparaturen am Ballast-Tank, an der Außenhaut und am denkmalgeschützten Holzdeck. Die Vorbereitungen für die Arbeiten hätten ehrenamtliche Kräfte bereits begonnen. Nach der Finanzierungszusage des Bundes soll das Schiff nun in eine Werft verlegt werden. Das Feuerschiff "Elbe 1" war 40 Jahre lang in der Elbmündung verankert und diente als eine Art schwimmender Leuchtturm als wichtiges Seezeichen für die Schifffahrt. Gebaut wurde das Spezialschiff von der Papenburger Meyer-Werft im Jahr 1948.

