Stand: 18.06.2024 06:02 Uhr Feuer in Autohaus in Wiesmoor: Autos und Wohnmobile brennen

In Wiesmoor im Landkreis Aurich brennt seit dem frühen Dienstagmorgen ein Autohaus. Zeugen hatten nach Angaben der Polizei das Feuer um kurz nach 3 Uhr gemeldet. Das komplette Gebäude stehe in Flammen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch Autos und Wohnmobile brennen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Hauptstraße in Wiesmoor ist wegen des Einsatzes voll gesperrt. Wegen des starken Rauchs sollen Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.

