Stand: 30.05.2023 13:22 Uhr Feuer greift auf Wohnhaus über: Hoher Sachschaden in Elsfleth

In Elsfleth im Landkreis Wesermarsch hat am Montagabend ein Feuer in einem Schuppen auf ein benachbartes Haus übergegriffen. Anwohner hatten den Brand des Gartenschuppens festgestellt. Als die Feuerwehr eintraf, waren die Flammen bereits auf den Dachstuhl des benachbarten Wohnhauses übergesprungen. Die vier Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Es wurde durch den Brand aber derartig in Mitleidenschaft gezogen, dass es danach unbewohnbar war. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 150.000 Euro. Zwischenzeitlich mussten weitere Häuser vorsorglich evakuiert werden. Die Feuerwehrleute verhinderten aber eine Ausbreitung der Flammen. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten deren Bewohner zurückkehren.

