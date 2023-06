Stand: 28.06.2023 19:48 Uhr Feuer bei Lürssen-Werft in Lemwerder

Ein Feuer auf dem Gelände der Lürssen-Werft in Lemwerder im Landkreis Wesermarsch hat in einer Dockhalle einen Schaden verursacht. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei am Abend nicht sagen. Ursache der Rauchsäule, die weithin zu sehen war, soll nach Polizeiangaben ein Trafo-Brand gewesen sein. Auch der Rohbau eines Schiffes soll in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt.

