Feuer auf Autofrachter in Nordsee weiter nicht unter Kontrolle Stand: 27.07.2023 11:01 Uhr In der Nacht zu Mittwoch ist das mit 3.783 Autos beladene Frachtschiff "Fremantle Highway" vor der niederländischen Insel Ameland in Brand geraten. Das Feuer ist noch immer nicht unter Kontrolle.

Nach mehr als 24 Stunden konnte das Feuer noch nicht gelöscht werden. Die Brandbekämpfung auf dem Frachtschiff wird nun seit dem frühen Donnerstagmorgen fortgesetzt. Die Löscharbeiten gestalten sich laut niederländischer Küstenwache demnach allerdings schwierig. Das Löschen der Flammen ist nach Angaben der niederländischen Küstenwache nicht möglich, weil das Wasser im Frachter nicht abfließe und die "Fremantle Highway" zum Sinken bringen könnte. Bergungsspezialisten und die Wasserbehörde überlegen nun, wie man das etwa 200 Meter lange Schiff bergen kann.

Crewmitglieder springen von Bord

Die "Fremantle Highway" ist nach Angaben der japanischen Reederei Kawasaki mit 3.783 Autos beladen. Die niederländische Küstenwache hatte zuvor von 2.857 Autos gesprochen, davon 25 E-Autos. Der Frachter war in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten. Der Skipper eines alarmierten Seenotrettungsboots berichtete am Mittwoch von dicken Rauchschwaden über dem Schiff. "Da stand auch einer mit einer Lampe auf dem Schiff. Der ist dann über Bord gesprungen." Laut Küstenwache seien mehrere Crewmitglieder rund 30 Meter tief in die Nordsee gesprungen, um sich zu retten. "Sie sind direkt durch Rettungsmannschaften aus dem Wasser geholt worden", so der Küstenwachen-Sprecher. Hubschrauber hätten die restliche Besatzung von Bord geholt. Ein Mann starb, die übrigen 22 wurden leicht verletzt. Nach ersten Informationen der Küstenwache könnte möglicherweise eine Batterie eines elektrischen Autos die Brandursache sein.

Naturschützer besorgt über Lage der "Fremantle Highway"

Derweil zeigen sich Naturschützer angesichts der Lage besorgt. Experten der Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste (SDN) gehen davon aus, dass die "Fremantle Highway" bis zu 2.000 Tonnen Schweröl an Bord haben könnte. Dem Bundesumweltministerium zufolge befinden sich 1.600 Tonnen Schweröl und weitere 200 Tonnen Marine-Diesel an Bord. Gefährlich werden könne es "insbesondere dann, wenn der Bunker betroffen ist und dann das Schweröl ausläuft", hieß es von der SDN. Westwinde könnten ausgetretenes Öl im Katastrophenfall womöglich auch in die Deutsche Bucht treiben.

Havariekommando: Schlepper "Nordic" unterstützt vor Ort

Das deutsche Havariekommando mit Sitz in Cuxhaven unterstützt die Rettungsaktion vor Ameland. Der Notfallschlepper "Nordic" war in der Nacht zu Mittwoch von Helgoland aus zum Einsatzort gestartet. Die Crew der "Nordic" versuchte, die Seiten der "Fremantle Highway" mit Löschwasser zu kühlen. Am Nachmittag löste die "Fairplay 30" die "Nordic" ab, wie die niederländische Küstenwache mitteilte. Das niedersächsische Umweltministerium teilte mit, dass weitere Schiffe des deutschen Havariekommandos in Bereitschaft seien. Das Havariekommando ist eine gemeinsame Einrichtung des Bundes und der fünf Küstenländer. Es plant und organisiert bei Unfällen auf Nord- und Ostsee Unterstützung für Verletzte, bei Verunreinigungen durch Schadstoffe und bei Bränden.

