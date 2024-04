Ferienort warnt mit Schildern vor tieffliegenden Störchen Stand: 07.04.2024 13:50 Uhr Immer wieder gab es im Ferienort Sandstedt (Landkreis Cuxhaven) Verkehrsunfälle mit tieffliegenden Störchen - zum Nachteil der Tiere. Nun warnen ungewöhnliche Schilder vor den Vögeln im Tiefflug.

"Wir haben bei uns leider im Dorf viele Nester, die direkt an der Straße sind", sagt Sabine Franke. Sie ist die Initiatorin der Hinweisschilder. Immer wieder habe sie beobachtet, wie die Störche nur knapp an Autos und Lastwagen vorbeiflogen. Als sie im vergangenen Sommer dann einen toten Storch am Straßenrand fand, wollte sie handeln. In der Vergangenheit hatte sie bereits selbstgebastelte Schilder aufgestellt, nun wandte sie sich an die Gemeinde. Doch das Geld fehlte. Franke postete ein Foto des getöteten Storchs online und bat um Spenden. "Es hat keine zwei Tage gedauert, da hatte ich 300 Euro zusammen", sagte Franke.

Videos 3 Min Seltener Storchennachwuchs in Lüder im Landkreis Uelzen Er ein Weißstorch, sie eine Schwarzstörchin - das ungewöhnliche Paar und sein Nachwuchs sorgen landesweit für Aufsehen. (18.07.2023) 3 Min

Storch-Schilder werden im Herbst abmontiert

Franke stellte Anträge beim Landkreis, bei der Gemeinde und der Polizei. Sie suchte ein Motiv und den richtigen Ort für die Schilder aus. Seit März stehen sie nun an den drei Einfahrtstraßen der Gemeinde. Bis zum Herbst sollen sie am Straßenrand vor den tieffliegenden Störchen warnen. Dann sollen die Schilder bis zum nächsten Frühjahr im Bauhof eingelagert werden. "Viele nehmen die Schilder wahr, ich werde oft darauf angesprochen", sagt Franke.

Mehr als 200 Storchenpaare 2023 im Landkreis Cuxhaven gezählt

Insgesamt zehn Storchennester soll es nach Angaben des Ortsvorstehers in diesem Jahr in der Gemeinde geben. Besonders in den Sommermonaten halten sich viele der Vögel im Landkreis Cuxhaven auf - laut NABU waren es im vergangenen Jahr etwa 265 Weißstorchpaare. Niedersachsenweit registrierten die Naturschützer im vergangenen Jahr mehr als 2.000 Paare. Zuletzt stieg die Zahl der Vögel in der Region. Auch in diesem Jahr seien die Bedingungen ideal, auf vielen Wiesen stehe noch Wasser, sagt Bärbel Rogoschik, Leiterin des NABU-Artenschutzzentrums in Niedersachsen. "Störche sind Feuchtgebietsbewohner und finden das großartig."

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere