Stand: 28.11.2023 12:59 Uhr Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin in Bremen

Zwei Trickbetrüger haben am Montag im Bremer Ortsteil Oslebshausen eine Seniorin bestohlen, indem sie sich als Wasserwerker ausgegeben haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, klingelten die beiden Männer gegen 11 Uhr an der Haustür der 86-Jährigen und gaben vor, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Im Haus der Seniorin haben sie dann zwei Schmuckschatullen aus dem Schlafzimmer gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die beiden Männer sollen demnach etwa 35 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Einer von ihnen trug eine Glatze und einen Vollbart. Beide waren mit dunklen, dicken Jacken bekleidet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 entgegen. Die Polizei rät, immer nur Handwerker in das eigene Haus zu lassen, wenn diese selbst oder von der Hausverwaltung beauftragt wurden. Zudem könnte man sich bei dem jeweiligen Unternehmen auch rückversichern, bevor man fremden Menschen Eintritt gewährt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min