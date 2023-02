Aufzug stürzt in Seniorenheim ab: Zwei Pflegerinnen verletzt Stand: 16.02.2023 15:07 Uhr In einem Pflegeheim in Steinfeld (Landkreis Vechta) sind am Mittwoch beim Absturz eines Aufzugs zwei Pflegerinnen verletzt worden. Eine von ihnen so schwer, dass sie per Helikopter ins Krankenhaus kam.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhren die beiden 44 und 52 Jahre alten Frauen in dem Fahrstuhl, als dieser aus noch unbekannten Gründen vom ersten Obergeschoss ins Erdgeschoss stürzte. Eine Polizeisprecherin sagte, dass der Aufzug kurz vor dem Absturz stecken geblieben sei. Die 44-Jährige musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Sie ist inzwischen außer Lebensgefahr. Ihre Kollegin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Fahrstuhl war offenbar schon vorher defekt

Nach Informationen des NDR in Niedersachsen soll der Aufzug bereits in der Vergangenheit für Probleme gesorgt haben. Er sei erst vor einem Monat defekt gewesen, sagte eine Mitarbeiterin des Seniorenheims, soll dann aber repariert worden sein. Das Gewerbeaufsichtsamt in Oldenburg untersucht nun den Vorfall.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.02.2023 | 15:00 Uhr