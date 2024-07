Stand: 16.07.2024 20:35 Uhr Fahrerwechsel misslingt: 84-Jährige an Hang von Auto überrollt

Bei dem Versuch, an einer abschüssigen Straße den Fahrer zu wechseln, haben sich eine Frau und ein Mann in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) verletzt. Laut Polizei habe die 84-Jährige das Auto am Montag an einer Hanglage verlassen - ohne es gegen das Wegrollen zu sichern. Die Frau sei daraufhin durch das rückwärts rollende Auto eingeklemmt worden. Der Feuerwehr gelang es nach eigenen Angaben, das Fahrzeug anzuheben und die Frau zu befreien. Sie wurde laut Polizei am Dienstag mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Beifahrer sei beim Aussteigen ebenfalls durch das wegrollende Auto leicht verletzt worden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit etwa 40 Einsatzkäften vor Ort und hat den Einsatz nach zwei Stunden beendet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min