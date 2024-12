Stand: 10.12.2024 11:43 Uhr Fahrerflucht: Kind wird in Weyhe angefahren und verletzt

Die Polizei in Weyhe (Landkreis Diepholz) sucht Zeugen für einen Unfall, bei dem ein Achtjähriger leicht verletzt wurde. Der Junge wollte laut Polizei am Sonntagmittag gemeinsam mit seiner Schwester eine grüne Fußgängerampel überqueren. Dabei sei der Junge von einem Kleinbus erfasste worden und gestürzt, so die Polizei. Der vermutlich braune Kleinbus sei nach dem Zusammenstoß weitergefahren. Die Geschwister liefen nach Hause und erzählten, was passiert war. Die Mutter informierte daraufhin die Polizei. Sie ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (0421) 806 60 entgegen.

