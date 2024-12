Stand: 09.12.2024 12:45 Uhr Grundschüler angefahren: Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht

Die Polizei in Holzminden sucht nach einem Autofahrer, der einen Grundschüler in Bodenwerder (Landkreis Holzminden) angefahren haben soll. Der Achtjährige habe am Freitag an einer Überquerungshilfe die Straßenseite wechseln wollen, als er von einem Auto erfasst wurde, teilte die Polizei am Montag mit. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß am rechten Bein verletzt. Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich zu kümmern. Laut Polizei soll er schwarze kurze Haare haben und mit einem hellblauen Audi A4 mit Höxteraner Kennzeichen (HX) unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bodenwerder unter der Telefonnummer (05533) 40 83 10 zu melden. In Weyhe (Landkreis Diepholz) wurde am Sonntag ebenfalls ein Achtjähriger angefahren; auch in diesem Fall sucht die Polizei nach Zeugen.

