Stand: 14.01.2022 15:09 Uhr Arbeitsunfall in Kfz-Werkstatt: Zwei Männer schwer verletzt

Bei Reparaturarbeiten in einer Kfz-Werkstatt in Bakum (Landkreis Vechta) sind ein 34 und ein 56 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Beide arbeiteten laut Polizei an einem Lkw als plötzlich Hydraulik-Öl explosionsartig ausgetreten sei. Die Ursache war zunächst unklar. Beide Männer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.01.2022 | 15:00 Uhr