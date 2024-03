Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette: Demo und Gegendemo in Vechta Stand: 17.03.2024 10:11 Uhr In Vechta sind heute zwei Kundgebungen im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristin Klette geplant. Unterstützer wollen am Frauengefängnis Solidarität mit der Inhaftierten zeigen, die CDU erinnert an die RAF-Opfer.

Zu der Demonstration unter dem Motto "Solidarität für Daniela" werden am Nachmittag rund 100 Teilnehmende an der Justizvollzugsanstalt erwartet. Die Polizei in Vechta und Cloppenburg geht von einer friedlichen Kundgebung aus. In einem Interview mit der marxistischen Tageszeitung "Junge Welt" hatte die Anmelderin der Solidaritätskundgebung, Ariane Müller, Klette eine politische Gefangene genannt und von einer "Menschenjagd" gesprochen.

Weitere Informationen Buback zu Pro-RAF-Demo in Berlin: "Muss man akzeptieren" Michael Bubacks Vater wurde von der RAF ermordet. Der Sohn des Opfers betont, das Demonstrationsrecht sei ein hohes Gut. (10.03.2024) mehr

Anmelderin wird Freistellung von Betriebsrat entzogen

Ariane Müller ist Betriebsrätin beim Klinikum Mitte in Bremen - nach einem Bericht von "buten un binnen" wurde ihr der Status "freigestellt" vom 19-köpfigen Betriebsrat entzogen. Sie bleibt dadurch Teil des Betriebsrates, müsste demnach aber als Nicht-Freigestellte wieder im Klinikum Mitte arbeiten. Die Krankenschwester spricht von einem "gestörten Vertrauensverhältnis" aufgrund ihrer Solidarität mit Daniela Klette.

CDU Vechta ruft zu Gegenkundgebung auf

Die CDU ruft am Mittag zu einer Gegenkundgebung in Vechta auf. Auf dem Kapitelplatz vor dem Rathaus will die Partei nach eigenen Angaben mit Vertreterinnen und Vertretern weiterer Fraktionen an die Opfer der ehemaligen Terrororganisation "Roten Armee Fraktion" (RAF) erinnern. Dazu sollen demnach unter anderem die Namen von Todesopfern verlesen werden. Es werden 50 bis 100 Teilnehmende erwartet.

Weitere Informationen Die Geschichte der RAF: Ihre Morde, ihre Bombenanschläge Ihre Ursprünge liegen in der 68er-Bewegung. Dann wird die RAF zur brutalen Terrorgruppe. 1998 löst sie sich auf. Ein Ex-Mitglied ist jetzt festgenommen worden mehr

Klette in Berlin festgenommen

Daniela Klette war Ende Februar in Berlin festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft - nach Informationen des NDR Niedersachsen in der Justizvollzugsanstalt für Frauen in Vechta. Klette werden zweifacher versuchter Mord, Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle mit Schusswaffen vorgeworfen. An einer angemeldeten und genehmigten Demonstration für untergetauchte und inhaftierte RAF-Mitglieder hatten sich vor rund einer Woche in Berlin rund 600 Menschen beteiligt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.03.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus