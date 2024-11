Ex-RAF-Terroristin: Anklage gegen Daniela Klette erhoben Stand: 11.11.2024 12:16 Uhr Die Staatsanwaltschaft Verden hat Anklage gegen die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette erhoben. Das hat die Behörde am Montag bekanntgegeben.

Den Angaben der Verteidigung zufolge wird Klette im Zusammenhang mit 13 Raubüberfällen versuchter Mord, unerlaubter Waffenbesitz sowie versuchter und vollendeter schwerer Raub vorgeworfen. Daniela Klette war im Februar in Berlin festgenommen worden. Seitdem sitzt sie im Frauengefängnis in Vechta in Untersuchungshaft. Bereits am Freitag hatte die Verteidigung darüber informiert, dass Klette angeklagt wird. Das Landgericht Verden muss nun entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird.

Ermittlungen seit vielen Jahren

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll sich Klette vor allem als Fahrerin des Fluchtfahrzeugs betätigt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben seit vielen Jahren gegen die 66-Jährige und ihre mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Zwischen 1999 und 2016 soll das Trio Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen haben, um sich ihr Leben im Untergrund zu finanzieren.

Die meisten Tatorte in Niedersachsen

Die dem Trio vorgeworfenen Raubüberfälle wurden in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen verübt. Die Taten in Niedersachsen ereigneten sich den Angaben zufolge in folgenden Orten:



Celle (2011)

Stade (2012)

Osnabrück (2015)

Stuhr (2015)

Northeim (2015)

Wolfsburg 2015)

Hildesheim (2016

Cremlingen (2016)

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft kam es bei einem Überfall auf einen Geldtransporter in Stuhr (Landkreis Diepholz) im Jahr 2015 zu einem Mordversuch. Das Trio, so die Staatsanwaltschaft auf NDR-Nachfrage, hätte es billigend in Kauf genommen, dass ein Mensch stirbt. Laut Staatsanwaltschaft sollen zwei Schüsse von außen durch die gepanzerte Fahrertür des Geldtransporters abgegeben worden sein. Hintergrund für die Tat seien Habgier und der geplante schwere Raub. In der Rückenlehne des Sitzes des Geldtransporters war laut Staatsanwaltschaft ein Teil einer abgesplitterten Kugel gefunden worden. Das Projektil soll aus einem Sturmgewehr AK-47 abgefeuert worden sein, das später im Wohnhaus von Daniela Klette gefunden wurde.

